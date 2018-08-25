李钟硕真的去大阪环球影城啦！目前接到新剧《浪漫的别册附录》出演提案
韩剧 2018年8月25日 星期六09:57 JiaJia
曾在日本粉丝见面会上表示，想要去大阪环球影城游玩的李钟硕，真的身体力行，出现在现场了！而他也收到《需要浪漫》系列、《恋爱的发现》郑贤贞编剧的新作品《浪漫的别册附录》出演提案，是否接演引发海内、外粉丝关注。
昨日（24日），李钟硕通过个人SNS分享自己在大阪环球影城的照片。虽然是背影照，但白皙皮肤加上宽肩还是相当引人瞩目。
他还在个人SNS上传最近完成拍摄SBS两集独幕剧《死之咏讃》的剧照。该部作品改编自1991年上映的同名影片，描述日本侵略统治下的朝鲜半岛，追求自由恋爱的新女性——朝鲜首位女高音歌唱家尹心悳（申惠善 饰），为情所伤、最终与爱人天才剧作家金友镇（李钟硕 饰）跳入玄海滩的悲情故事。
李钟硕目前正在进行巡回粉丝见面会，据所属社表示，他接到《浪漫的别册附录》出演提案，由《火星生活》李政孝导演执导、《需要浪漫》系列和《恋爱的发现》郑贤贞编剧执笔，是描述30代并引发共鸣的爱情故事。考虑到临近入伍等诸多事项，李钟硕目前仍在出演讨论中。
（图片来源：李钟硕SNS、TVDaily）
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