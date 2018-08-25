毫不意外的大發！回歸半天的防彈少年團已經寫下哪些驚人成績？ IG開通3天就有10萬粉絲！曾被丟入河中等死，獲救後成為網紅汪星人！ 「寵妻值又+1」宋仲基再次表白愛妻宋慧喬了：我老婆太美了～從一而終才是真男人！ 朴敏英 ×《GRAZIA》巴黎畫報拍出美貌新巔峰 但日常裡的她其實超常素顏？ 防彈首爾演唱會，各國阿米夜排搶周邊 上市第一天就完售！ Kakao Friends與Logitech合作推出無線鍵盤 李鍾碩真的去大阪環球影城啦！目前接到新劇《浪漫的別冊附錄》出演提案 《百日的郎君》繼續公開海報 搞笑+嚴肅的世子都敬秀 GOT7全員在香港拍攝節目《HARD CARRY2》 一個人的時候想吃五花肉？不用去烤肉店，去GS25吧！ 這位歐吧你真的入伍了嗎？ 聖圭於入伍100日推出SOLO演唱會LIVE專輯 演唱會DVD發行送福利 EXO XIUMIN Solo舞台公開 韓國人推薦！三清洞必吃：韓屋裡的拉麵 《KCON》首度前進泰國曼谷 特別主持人 Nichkhun 領軍華陣容！

颱風提前捲來了秋意，此時欣賞朴敏英遠赴巴黎拍的早秋畫報正合適，快來看看這組絕美畫報和訪談內容吧！

時尚雜誌《GRAZIA》最近公開了一系列和朴敏英攜手拍攝的畫報，花都的浪漫日光溫柔灑落，每幅畫報都煥發著讓人難以移開目光的粉嫩光芒。

才剛因為在《金秘書為何那樣》中大展精湛演技而再度獲得好評的朴敏英，也在訪談中透露了不為人知的內心世界：「對於演戲，有時候我的感覺像是單戀，有時候也會鬧脾氣。我曾經因為演戲時獲得稱讚而躲在棉被裡開心到哭出來，但也曾經難過到連覺得非常心痛。」

「演戲超過 10 年後，我擁有的是看待事情的平常心。」朴敏英也舉《金秘書為何那樣》為例：「最近這部作品在一片好評中落幕，但相較於全心全意地享受那份喜悅，我更想要克制自己的感受；我不想要停滯在同一個角色裡，而是想一直不斷地挑戰下去。」她說：「因為我是要演一輩子戲的，想要看得更慢、更長遠。」

有趣的是，當完美化身為金秘書的朴敏英被問起自己和金微笑的相似處時，她給出了令人意外的答案：「微笑比我更出色，我現在很努力想達到像她一樣專業的樣子。其實『真實的朴敏英』是個常常紮起頭髮又素顏的人，有機會的話，我也很想上《我獨自生活》那樣的綜藝呢！」

《GRAZIA》9 月號已經於 20 日在韓國出刊，如果想更深入瞭解朴敏英或收藏她的絕美畫報就趕快下手購入吧！



（照片來源：GRAZIA）

施乃琪@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞