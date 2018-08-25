朴敏英 ×《GRAZIA》巴黎画报拍出美貌新巅峰　但日常里的她其实超常素颜？

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台风提前卷来了秋意，此时欣赏朴敏英远赴巴黎拍的早秋画报正合适，快来看看这组绝美画报和访谈内容吧！

时尚杂志《GRAZIA》最近公开了一系列和朴敏英携手拍摄的画报，花都的浪漫日光温柔洒落，每幅画报都焕发著让人难以移开目光的粉嫩光芒。

才刚因为在《金秘书为何那样》中大展精湛演技而再度获得好评的朴敏英，也在访谈中透露了不为人知的内心世界：「对於演戏，有时候我的感觉像是单恋，有时候也会闹脾气。我曾经因为演戏时获得称赞而躲在棉被里开心到哭出来，但也曾经难过到连觉得非常心痛。」

「演戏超过 10 年后，我拥有的是看待事情的平常心。」朴敏英也举《金秘书为何那样》为例：「最近这部作品在一片好评中落幕，但相较於全心全意地享受那份喜悦，我更想要克制自己的感受；我不想要停滞在同一个角色里，而是想一直不断地挑战下去。」她说：「因为我是要演一辈子戏的，想要看得更慢、更长远。」

有趣的是，当完美化身为金秘书的朴敏英被问起自己和金微笑的相似处时，她给出了令人意外的答案：「微笑比我更出色，我现在很努力想达到像她一样专业的样子。其实『真实的朴敏英』是个常常扎起头发又素颜的人，有机会的话，我也很想上《我独自生活》那样的综艺呢！」

《GRAZIA》9 月号已经於 20 日在韩国出刊，如果想更深入了解朴敏英或收藏她的绝美画报就赶快下手购入吧！



（照片来源：GRAZIA）

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