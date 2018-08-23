鄭容和入伍後首次公開親筆信：「我過得很好！ 」

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正在服兵役的鄭容和通過CNBLUE官方Twitter公開了一封親筆信，還驕傲地更正了自己做俯臥撐的數位紀錄，真的好可愛！

鄭容和今年3月5日入伍，進入第二軍團702特工連隊服役，一眨眼已經過去5個多月了啊~



22日，CNBLUE在Twitter上留言：「特攻！ 我是特攻兵鄭容和。 」並公開了鄭容和親筆寫的一封信，全文如下：

「特攻！ 大家好！ 我是正在特攻隊服役的鄭容和。

3月5日入伍以來，度過了說長也長、說短也短的時間。 入伍的時候還很冷，現在已經是酷暑不斷了。

大家都過得好嗎？ 身體健康嗎？ 我想大家也很好奇我的消息吧，所以寫了這封信。



首先呢，我真的過得很好。 這裡所有的幹部、同期、晚輩都對我很好，我一直帶著感激的心情度日。 同時帶著使命感盡全力進行訓練。

作為軍人鄭容和而不是一人鄭容和生活的這段時間，感受到了很多從前錯過的、未曾留意的東西，也重新審視了自己，有很多收穫。 也受到了很好的影響，真的是很棒的時光。

我是不是寫得太一板一眼了？ 恩...... 那麼聊點輕鬆的？ 很多人說聽聞我在新兵教育大隊時2分鐘做了110個俯臥撐，其實...... 是120個。 特此更正。 最近更加努力運動了...... 就說到這裡吧！



各位！ 感謝大家一直等待我、珍惜我，我會在退伍後報答大家的，請大家再多給我一些等待和珍惜。 還有最重要的是保重健康！ 祝大家幸福。

下次還會通過這樣的計畫向大家傳遞消息的。 各位！ 特攻！

From.特攻兵 鄭容和」



從語氣來看，鄭容和的心情十分愉悅輕鬆呢~看到他在軍中過得不錯，粉絲們就可以放心啦！ 期待下次聽到他更多的新消息啊~



（圖源：鄭容和IG、Twitter，CNBLUE Twitter）

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