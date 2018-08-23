郑容和入伍后首次公开亲笔信：「我过得很好！ 」

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正在服兵役的郑容和通过CNBLUE官方Twitter公开了一封亲笔信，还骄傲地更正了自己做俯卧撑的数位纪录，真的好可爱！

郑容和今年3月5日入伍，进入第二军团702特工连队服役，一眨眼已经过去5个多月了啊~



22日，CNBLUE在Twitter上留言：「特攻！ 我是特攻兵郑容和。 」并公开了郑容和亲笔写的一封信，全文如下：

「特攻！ 大家好！ 我是正在特攻队服役的郑容和。

3月5日入伍以来，度过了说长也长、说短也短的时间。 入伍的时候还很冷，现在已经是酷暑不断了。

大家都过得好吗？ 身体健康吗？ 我想大家也很好奇我的消息吧，所以写了这封信。



首先呢，我真的过得很好。 这里所有的干部、同期、晚辈都对我很好，我一直带著感激的心情度日。 同时带著使命感尽全力进行训练。

作为军人郑容和而不是一人郑容和生活的这段时间，感受到了很多从前错过的、未曾留意的东西，也重新审视了自己，有很多收获。 也受到了很好的影响，真的是很棒的时光。

我是不是写得太一板一眼了？ 恩...... 那么聊点轻松的？ 很多人说听闻我在新兵教育大队时2分钟做了110个俯卧撑，其实...... 是120个。 特此更正。 最近更加努力运动了...... 就说到这里吧！



各位！ 感谢大家一直等待我、珍惜我，我会在退伍后报答大家的，请大家再多给我一些等待和珍惜。 还有最重要的是保重健康！ 祝大家幸福。

下次还会通过这样的计画向大家传递消息的。 各位！ 特攻！

From.特攻兵 郑容和」



从语气来看，郑容和的心情十分愉悦轻松呢~看到他在军中过得不错，粉丝们就可以放心啦！ 期待下次听到他更多的新消息啊~



（图源：郑容和IG、Twitter，CNBLUE Twitter）

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