BTS如何拍出SELF這一系列帥照？幕後花絮大公開

相信日前率先公開的SELF這一系列四種不同概念的照片，令阿米印象深刻，也在專屬頻道BANGTAN TV公開了五分多鐘的拍攝幕後花絮影片，大家一起來看看 他們有趣的互動吧！
首先公開的是拍攝L系列，這是學校制服LOOK的概念，一半彩色一半黑白的呈現讓大家有不同感覺，柾國說：“在拍攝L系列的時候我們換了很多不同造型服裝，連隱形眼鏡的顏色都更換，這位哥呢？”沒想到身邊的JIN哥卻回答：“我變帥了~” 讓柾國有點傻眼飄走……
V的蘋果頭有很多阿米都很喜歡
RM對自己的愛心型瀏海感覺很滿意
接下來是拍攝大紅色背景的S系列，穿著白色系的JIN還脫下拖鞋說，襪子到現在還有他穿鞋子的痕跡…（豬蹄鞋，有種前端分岔的鞋子）
JIMIN說：要裝成娃娃不是要斜45度，應該是30度…一說完立刻示範…
柾國看起來是躺著拍攝，他驚訝地說：“這樣真的好像我是站著…”
最後RM還說因為BTS想呈現很多不同面向不同色彩給阿米，現在請變成黑白攝影…
接下來是最浪漫唯美的水晶球E款，V說：“我的頭髮顏色好像跟這些花的顏色一樣。”
SUGA說：藝術本身是件困難的事
以下更多未公開的照片：
後來JIMIN也沒忘了提到柾國本次首度嘗試的新髮色，相當吸引目光。
照片：BANGTAN TV截圖
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