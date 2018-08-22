BTS如何拍出SELF这一系列帅照？幕后花絮大公开

相信日前率先公开的SELF这一系列四种不同概念的照片，令阿米印象深刻，也在专属频道BANGTAN TV公开了五分多钟的拍摄幕后花絮影片，大家一起来看看 他们有趣的互动吧！
首先公开的是拍摄L系列，这是学校制服LOOK的概念，一半彩色一半黑白的呈现让大家有不同感觉，柾国说：“在拍摄L系列的时候我们换了很多不同造型服装，连隐形眼镜的颜色都更换，这位哥呢？”没想到身边的JIN哥却回答：“我变帅了~” 让柾国有点傻眼飘走……
V的苹果头有很多阿米都很喜欢
RM对自己的爱心型浏海感觉很满意
接下来是拍摄大红色背景的S系列，穿著白色系的JIN还脱下拖鞋说，袜子到现在还有他穿鞋子的痕迹…（猪蹄鞋，有种前端分岔的鞋子）
JIMIN说：要装成娃娃不是要斜45度，应该是30度…一说完立刻示范…
柾国看起来是躺著拍摄，他惊讶地说：“这样真的好像我是站著…”
最后RM还说因为BTS想呈现很多不同面向不同色彩给阿米，现在请变成黑白摄影…
接下来是最浪漫唯美的水晶球E款，V说：“我的头发颜色好像跟这些花的颜色一样。”
SUGA说：艺术本身是件困难的事
以下更多未公开的照片：
后来JIMIN也没忘了提到柾国本次首度尝试的新发色，相当吸引目光。
照片：BANGTAN TV截图
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