Somi解約後續：Somi爸爸首度發聲、JYP新女團C位變成申柳真
明星 2018年8月21日 星期二14:30 ZJM
全昭彌是金子，去到哪裡都會發光！
20日，JYP宣佈與全昭彌解約，對此在《太陽的後裔》演過美軍，並近期出演了《真正的男人300》的Somi爸爸Matthew Douma表示：「知道JYP的官方立場，和公司相關人員握手擁抱著出來的，家人們一起去了， 甚至和Somi的經紀人一起吃著雪糕走出來，決定彼此祝福。 」
大眾原本都猜測Somi將會作為JYP新女團的Ace出道，然而和JYP解約後，JYP新女團將以申柳真為中心，正在準備中。 申柳真通過《MIXNINE》被大眾所熟知，曾在電影《The King》演過被老師性騷擾的學生，也曾在防彈少年團「LOVE YOURSELF Highlight Reel」出現。
圖：《Happy Together3》、Twitter@seungwansxiao、《MIXNINE》、《LOVE YOURSELF Highlight Reel》
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