Somi解约后续：Somi爸爸首度发声、JYP新女团C位变成申柳真
明星 2018年8月21日 星期二14:30 ZJM
全昭弥是金子，去到哪里都会发光！
20日，JYP宣布与全昭弥解约，对此在《太阳的后裔》演过美军，并近期出演了《真正的男人300》的Somi爸爸Matthew Douma表示：「知道JYP的官方立场，和公司相关人员握手拥抱著出来的，家人们一起去了， 甚至和Somi的经纪人一起吃著雪糕走出来，决定彼此祝福。 」
大众原本都猜测Somi将会作为JYP新女团的Ace出道，然而和JYP解约后，JYP新女团将以申柳真为中心，正在准备中。 申柳真通过《MIXNINE》被大众所熟知，曾在电影《The King》演过被老师性骚扰的学生，也曾在防弹少年团「LOVE YOURSELF Highlight Reel」出现。
图：《Happy Together3》、Twitter@seungwansxiao、《MIXNINE》、《LOVE YOURSELF Highlight Reel》
ZJM@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究
相关新闻