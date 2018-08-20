SJ D&E和師妹Red Velvet一起打歌！父母、始源、厲旭、Key和珉豪也來應援～ 朱智勳的迷之自拍角度！ 臉好看就可以這樣隨便用嗎 原來少女時代潤娥也在看《花樣爺爺》！SNS分享歐洲旅行時的照片 《雖然30但仍17》最新劇照：梁世宗緊盯申惠善，超近距離心動時刻～！ 《請回答1988》「東龍爸爸」劉在明10月大婚 迎娶小12歲未婚妻 iKON 邀全球粉絲挑戰《"Killing Me" Cover 舞大賽》 10 月還會登上《School Attack 2018》！ 一代男團 g.o.d 朴俊炯感嘆看不慣「最近練習生的壞習慣」...？ 《致命目擊》暑期票房黑馬 韓上映四日突破百萬人次 《LIFE》李棟旭如何演繹縝密思緒＋大膽行動的醫師？ 全昭彌與JYP解約！ 《Produce 101》一位出道2年無個人專輯 《Running Man》惡女演員徐孝琳居然知道李光洙睡覺時的各種習慣～？ BTS防彈少年團V出道前帥照曝光！完全是校草級別 2018偶像運動大會上班路，原來運動服才是檢驗愛豆顏值的最佳標準 小漁港上的彩色村落：東崖壁畫村 顏值比過阿湯哥家的Suri，3歲就會4國語言？！ 《超人回來了》的新混血寶寶簡直萌化了 送給吃貨女友的禮物苞選：來濟州島吃一束炸物花吧！ 抓住暑假的尾巴 BTS塞班寫真未公開帥照完整打包 防彈少年團改版專輯完整曲目表出爐 雙 CD 一次收藏那些期待已久的歌！

曾經《Produce 101》一位出道，卻被公司耽誤了2年，昭彌現在終於離開JYP了！

今天（20日），JYP在官網宣佈與昭彌解約，全文如下：

「大家好，這裡是JYP娛樂公司。JYP與所屬藝人昭彌商議後決定解除專屬合約。真心感謝一直以來合作的藝人和粉絲們。謝謝大家。 」



昭彌在第二次JYP娛樂面試時選唱了偶像2NE1的《Lonely》而成為練習生，2015年參加JYP與Mnet合作的女團選拔生存節目《SIXTEEN》，但最終無緣作為TWICE出道。 不過同年底參加Mnet選秀節目《Produce 101》並奪得全體第一，2016年5月4日作為限定女團I.O.I的成員正式出道。

然而正式出道後至今已有2年多，JYP卻沒有給昭彌製作哪怕一張個人專輯。



2年裡，昭彌和I.O.I其他成員錄過《花，風和你》，和Eric Nam對唱《You，Who？ 》，參加KBS 2TV綜藝《姐姐們的Slam Dunk》、作為節目限定女團Unnies的成員錄了《Right？ 》等兩首歌，再來就是給綜藝節目《偶像電視劇工作團》唱OST，讓粉絲都等不急一直問：什麼時候才要給昭彌出個人專輯？

想不到等了2年後，卻只等到解約的消息。 不過希望昭彌也能就此獲得自由，找到更重視和適合自己的新公司！



（圖源：JYP，KSD，昭彌IG）

Sani@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞