全昭彌與JYP解約！ 《Produce 101》一位出道2年無個人專輯
明星 2018年8月20日 星期一11:53 Sani
曾經《Produce 101》一位出道，卻被公司耽誤了2年，昭彌現在終於離開JYP了！
今天（20日），JYP在官網宣佈與昭彌解約，全文如下：
「大家好，這裡是JYP娛樂公司。JYP與所屬藝人昭彌商議後決定解除專屬合約。真心感謝一直以來合作的藝人和粉絲們。謝謝大家。 」
昭彌在第二次JYP娛樂面試時選唱了偶像2NE1的《Lonely》而成為練習生，2015年參加JYP與Mnet合作的女團選拔生存節目《SIXTEEN》，但最終無緣作為TWICE出道。 不過同年底參加Mnet選秀節目《Produce 101》並奪得全體第一，2016年5月4日作為限定女團I.O.I的成員正式出道。
然而正式出道後至今已有2年多，JYP卻沒有給昭彌製作哪怕一張個人專輯。
2年裡，昭彌和I.O.I其他成員錄過《花，風和你》，和Eric Nam對唱《You，Who？ 》，參加KBS 2TV綜藝《姐姐們的Slam Dunk》、作為節目限定女團Unnies的成員錄了《Right？ 》等兩首歌，再來就是給綜藝節目《偶像電視劇工作團》唱OST，讓粉絲都等不急一直問：什麼時候才要給昭彌出個人專輯？
想不到等了2年後，卻只等到解約的消息。 不過希望昭彌也能就此獲得自由，找到更重視和適合自己的新公司！
（圖源：JYP，KSD，昭彌IG）
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留言/評論
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原本預訂最晚明年一月出女團的，Somi也在名單裡，可能是是合約問題吧。
平心而論，JYPE也對Somi不錯了，廣告綜藝很多，畢竟女團也不是隨便說出就出，還要考慮公司策劃啊。
希望Somi可以有好發展❤
2小時前
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個人覺得JYPE不僅沒耽誤她而且對她夠好了。當初她不顧公司反對堅持參加101，IOI結束後又和她簽個人約，這段期間主持、代言、合作等等資源也沒斷過，卻在19年1月新女團出道前離開，我反倒覺得可能是錢談不攏，畢竟簽女團約後錢要平分，她或她家人可能不願意，所以乾脆離開。
1小時前
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JYP錯過的大紅藝人，不止Somi一人，如果沒心，離開也好
2小時前
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解约和离开是好事...只怪老板只爱txxxx...不会珍惜你
2小時前
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比起单飞somi更适合女团，但现在解约了真担心她会去哪家公司拖飞机或母航。IOI解散后那些各自组团有哪个是大势?都是半红不火的。
1小時前