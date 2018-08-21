終於等到《我的ID是江南美人》這首OST曝光啦～！居然還是男女對唱超好聽
韓劇 2018年8月21日 星期二13:30 MiJimin
這首《#something》詢問度超高外，每次配樂一下、歌聲一出…小編的心就被緊緊地牽動著！！！（#George #姜慧仁 #죠지 #강혜인）
JTBC熱門金土劇《我的ID是江南美人》一直有一首歌曲，女生的歌聲從背景音樂傳出來之後，就能夠影響觀眾們的情緒，感受到整場氛圍都在變化。
而這首OST《something》一公開，便引發了網友的熱烈討論，尤其在最新一集播出後，大家才知道原來這首歌是男女合作曲，女歌手是姜慧仁（강혜인），獨特的歌聲讓大家留下了深刻印，而男「聲」則是R&B歌手George（죠지）以溫柔又感性的聲線，讓人感受到心情的悸動。
《something》描述了男女在每個心動瞬間，對彼此越來越膨脹的愛意，面對未知的感情，漸漸意識到彼此存在的心情，歌詞中各種對小細節的描述，都能夠感受到那份悸動的心意。
▼全曲中字：
（Cr. 阿米와拉芙-）
PS：小編真的超愛這首歌曲滴～！！！
（圖自：官方劇照）
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