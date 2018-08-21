终於等到《我的ID是江南美人》这首OST曝光啦～！居然还是男女对唱超好听
韩剧 2018年8月21日 星期二13:30 MiJimin
这首《#something》询问度超高外，每次配乐一下、歌声一出…小编的心就被紧紧地牵动著！！！（#George #姜慧仁 #죠지 #강혜인）
JTBC热门金土剧《我的ID是江南美人》一直有一首歌曲，女生的歌声从背景音乐传出来之后，就能够影响观众们的情绪，感受到整场氛围都在变化。
而这首OST《something》一公开，便引发了网友的热烈讨论，尤其在最新一集播出后，大家才知道原来这首歌是男女合作曲，女歌手是姜慧仁（강혜인），独特的歌声让大家留下了深刻印，而男「声」则是R&B歌手George（죠지）以温柔又感性的声线，让人感受到心情的悸动。
《something》描述了男女在每个心动瞬间，对彼此越来越膨胀的爱意，面对未知的感情，渐渐意识到彼此存在的心情，歌词中各种对小细节的描述，都能够感受到那份悸动的心意。
▼全曲中字：
（Cr. 阿米와拉芙-）
PS：小编真的超爱这首歌曲滴～！！！
（图自：官方剧照）
MiJimin@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究
相关新闻
留言/评论