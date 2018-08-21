Kang Ta 透露 H.O.T. 演唱会进度 久违开唱的前提是「不要勉强关节」？ 《我的ID是江南美人》车银优&林秀香首次约会，用吸管吃爆米花是哪招～！？ 《认哥》你们在NCT Lucas的脸上看到谁？崔珉豪、李栋旭还是金城武？ 电影《你的婚礼》公开朴宝英♥金英光B CUT情侣海报！是令人心动的画面！ [二刷推荐]《摇滚芭比》各有千秋！狂野芭比吴万石VS悲情芭比丁文晟 Somi解约后续：Somi爸爸首度发声、JYP新女团C位变成申柳真 请夏音乐、时尚魅力都满分！担任资生堂韩国大使 下周参加《2018 SOBA》颁奖典礼！ 终於等到《我的ID是江南美人》这首OST曝光啦～！居然还是男女对唱超好听 SM 家老么联手出击 Red Velvet、NCT 周末登上《a-nation》东京舞台！ 时隔八个月 Oh My Girl 下个月全员回归「MV 已拍摄完毕」！ 神话最新主打歌 MV 预告片出炉！六个男人一起搭邮轮会发生什么事？ 朱智勋当年「夺走」陈世娫的萤幕初吻！两人有望通过MBC《ITEM》二次合作 等你回来！队长恩光今入伍 BTOB 暂以六人组型态活动 成为情侣的可能性为0%！站了这些角色的CP党们真的有苦说不出啊 金龙国新专辑概念照出炉 回归当天举行首场个人粉丝见面会！ Irene登最新杂志封面写真 完美面容令人叹服 这个发型只有他的颜值才Hold的住！ 跟著朴宝剑学穿搭帅爆秋冬 防弹少年团BTS新曲目2年前早已曝光？套路值得脑补一下 韩国人推荐的极隐蔽Cafe：全店只有抹茶及朱古力 一般人Hold不住！强劲闪光灯洗礼下眼睛眨都不眨的明星们 韩国的卡啦OK房，终於都可饮可食啦！ 「年少不懂事长大会后悔」《爸爸！我们去哪里？》金民国留言旧照 没想到网民的预言成真了！

留言/评论