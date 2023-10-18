和車銀優拍6個小時的吻戲！林秀香：嘴巴越親越腫

這也親得太認真了吧？ ！

知識類綜藝節目《屋塔房的問題兒童們》中林秀香爆料與車銀優拍攝吻戲時的幕後故事，讓不少網友們非常羨慕。



林秀香和「臉天才」車銀優曾一起主演過人氣韓劇《我的ID是江南美人》，片中兩人不乏親密熱吻戲。 這次林秀香就在節目中揭秘拍攝時的趣事，她稱：「我和車銀優的吻戲拍了6個小時，是劇中的初吻場景，為了製造出唯美的氛圍，拍了很多個角度。 分兩天拍攝，共拍了6個多小時，從畫面上都能看出嘴唇慢慢被親腫了。」林秀香繪聲繪色地講述令人驚訝的幕後吻戲，聽得現場所有人驚訝不已，稱讚她不愧為「吻戲大師」。



節目中，林秀香還透露了自己是早期留學失敗者，14歲就赴美讀書。 林秀香稱：「當我和美國朋友們心算時，學校里一片譁然，因為他們說我是數學天才，而且從我小時候學習樂器的經歷來看，甚至有人說我是音樂天才。」不過即使去了美國也無法放棄演藝夢想的林秀香最終僅讀了一年就收拾行囊回到韓國。

《我的ID是江南美人》絕對是一部只看顏值就讓人少女心爆棚的作品，加上劇中寵妻狂魔都炅錫（車銀優 飾），實力護妻，因為其他人而瘋狂吃醋的樣子太讓人心動了。還有都炅錫一直盯著女主姜美來（林秀香 飾）看時，那眼神不要太甜喔！是時候再去回顧一邊這部小甜劇了！！

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