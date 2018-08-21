SM 家老么聯手出擊　Red Velvet、NCT 週末登上《a-nation》東京舞台！

SM 家老么聯手出擊　Red Velvet、NCT 週末登上《a-nation》東京舞台！

KPOP   2018年8月21日   星期二13:10   施乃琪  

一年一度的日本夏季盛會《a-nation》在上週火熱開跑，多年來作為老班底的 SM Entertainment，這次也派出了兩組老么 Red Velvet 和 NCT 127 參戰！

上週 NCT 127 打頭陣登上《a-nation 2018》在大阪長居陸上競技場的公演後，這週日（26 日）也要和師姐 Red Velvet 攜手在東京體育場帶來精彩表演。

去年 Red Velvet 和 NCT 127 都曾參加這場全日本最大的夏日音樂節，今年兩團也各自帶著 “Power Up” 和 “Touch” 在歌壇掀起炫風。

另一方面，才剛回歸不久的 Red Velvet 這週也會先在韓國登上 KBS Cool FM《李秀治的歌謠廣場》、MBC FM4U《梁耀燮的做夢的廣播》和音樂節目，繼續宣傳夏日特別專輯〈Summer Magic〉。


（照片與影片來源：SM Entertainment）

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