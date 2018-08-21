SM 家老么联手出击　Red Velvet、NCT 周末登上《a-nation》东京舞台！

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一年一度的日本夏季盛会《a-nation》在上周火热开跑，多年来作为老班底的 SM Entertainment，这次也派出了两组老么 Red Velvet 和 NCT 127 参战！

上周 NCT 127 打头阵登上《a-nation 2018》在大阪长居陆上竞技场的公演后，这周日（26 日）也要和师姐 Red Velvet 携手在东京体育场带来精彩表演。

去年 Red Velvet 和 NCT 127 都曾参加这场全日本最大的夏日音乐节，今年两团也各自带著 “Power Up” 和 “Touch” 在歌坛掀起炫风。



另一方面，才刚回归不久的 Red Velvet 这周也会先在韩国登上 KBS Cool FM《李秀治的歌谣广场》、MBC FM4U《梁耀燮的做梦的广播》和音乐节目，继续宣传夏日特别专辑〈Summer Magic〉。



（照片与影片来源：SM Entertainment）

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