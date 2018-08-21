防彈少年團BTS新曲目2年前早已曝光？套路值得腦補一下

BTS日前剛公開本次企劃最終章《Love Yourself 結―Answer》完整曲目，阿米們早已意識到套路終於完整呈現，編排上大黑到底用了多少心思？
本次收錄了七首新曲，有三首歌曲前面加上了“Trivia”，英文的意思是細節瑣事，不過以他們的專輯常出現的拉丁文來說，這個字是Trivium的複數型，是三學科的意思，這也算同時說明為什麼也只有三首新歌出現此字。以下將A組16首歌曲分為三部分，分別代表心境上的不同轉變。
第1首“Euphoria”為「起」的序曲，歌詞強調“妳是我的快樂泉源”，
第2首新曲“Trivia 起：Just Dance”尚未公開，
第3首“Serendipity”則是「承」的序曲，歌詞描述“我是三色貓與妳相遇，Let me love you.”
第4首的“DNA”歌詞意思也是“我們是命中注定，永遠都會在一起”，
第5首“酒窩”描述地大意則是被女孩的酒窩深深吸引。
五首歌曲為一個組合，都屬於遇見的心儀的女孩而墜入愛河的甜蜜描述。
第6首是新曲“Trivia 承：Love”尚未公開，
第7首“Her”卻開始對自己以及愛產生懷疑，渴望尋找真愛，
第8首“Singularity”歌詞描述失去自我，甚至想要拋棄自己，束手無策需要拯救，
第9首是大家熟悉的“Fake Love”為了虛假的愛情裝作完美，隱藏了原本的自我成為對方的人偶，
第10首“無法傳達的真心”也同樣表達即使知道最後不會有結果，卻依舊隱藏真正的自己繼續愛下去。
第11首也是新曲“Trivia 轉：seesaw”可解讀為翹翹板，感覺就是沒有重心反覆上上下下，
第12首“Tear”訴說離別的痛苦，
第13首由JIN演唱的“Epiphany”頓悟，在歌詞裡也說「我必須愛我自己，閃閃發亮的自己擁有珍貴無比的靈魂」，
第14首新曲“I’m Fine”可是已經埋梗2年，解答請參考以下的圖，“Save Me”這首歌曲明明收錄在2016《花樣年華 Young Forever》，為何在《Love Yourself》的海報上出現“Save Me”？在“Fake Love”MV中也在V的身後提示著，反過來一看就懂了，“Save Me”其實最後將成為這首“I’m Fine”。
第15首“IDOL”也是新曲，放在這裡並不是要說自己是偶像，全大寫字母應拆開來解讀為 I DO Love（myself），
第16首的收尾曲則是這個企劃的總和“Answer：Love Myself”，給大家最終的答案。
《Love Yourself》整體企劃來到這裡，曲目的編排也從遇見愛情、懷疑自我，到最後領悟到必須先愛自己才有愛人的能力，相信阿米們都已完整體會。
照片：Big Hit FB
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