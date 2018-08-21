防弹少年团BTS新曲目2年前早已曝光？套路值得脑补一下

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BTS日前刚公开本次企划最终章《Love Yourself 结―Answer》完整曲目，阿米们早已意识到套路终於完整呈现，编排上大黑到底用了多少心思？



本次收录了七首新曲，有三首歌曲前面加上了“Trivia”，英文的意思是细节琐事，不过以他们的专辑常出现的拉丁文来说，这个字是Trivium的复数型，是三学科的意思，这也算同时说明为什么也只有三首新歌出现此字。以下将A组16首歌曲分为三部分，分别代表心境上的不同转变。



第1首“Euphoria”为「起」的序曲，歌词强调“你是我的快乐泉源”，

第2首新曲“Trivia 起：Just Dance”尚未公开，

第3首“Serendipity”则是「承」的序曲，歌词描述“我是三色猫与你相遇，Let me love you.”

第4首的“DNA”歌词意思也是“我们是命中注定，永远都会在一起”，

第5首“酒窝”描述地大意则是被女孩的酒窝深深吸引。

五首歌曲为一个组合，都属於遇见的心仪的女孩而坠入爱河的甜蜜描述。



第6首是新曲“Trivia 承：Love”尚未公开，

第7首“Her”却开始对自己以及爱产生怀疑，渴望寻找真爱，

第8首“Singularity”歌词描述失去自我，甚至想要抛弃自己，束手无策需要拯救，

第9首是大家熟悉的“Fake Love”为了虚假的爱情装作完美，隐藏了原本的自我成为对方的人偶，

第10首“无法传达的真心”也同样表达即使知道最后不会有结果，却依旧隐藏真正的自己继续爱下去。



第11首也是新曲“Trivia 转：seesaw”可解读为翘翘板，感觉就是没有重心反覆上上下下，

第12首“Tear”诉说离别的痛苦，

第13首由JIN演唱的“Epiphany”顿悟，在歌词里也说「我必须爱我自己，闪闪发亮的自己拥有珍贵无比的灵魂」，

第14首新曲“I’m Fine”可是已经埋梗2年，解答请参考以下的图，“Save Me”这首歌曲明明收录在2016《花样年华 Young Forever》，为何在《Love Yourself》的海报上出现“Save Me”？在“Fake Love”MV中也在V的身后提示著，反过来一看就懂了，“Save Me”其实最后将成为这首“I’m Fine”。





第15首“IDOL”也是新曲，放在这里并不是要说自己是偶像，全大写字母应拆开来解读为 I DO Love（myself），

第16首的收尾曲则是这个企划的总和“Answer：Love Myself”，给大家最终的答案。



《Love Yourself》整体企划来到这里，曲目的编排也从遇见爱情、怀疑自我，到最后领悟到必须先爱自己才有爱人的能力，相信阿米们都已完整体会。

照片：Big Hit FB

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