《雖然30但仍17》最新劇照：梁世宗緊盯申惠善，超近距離心動時刻～！
韓劇 2018年8月20日 星期一14:15 MiJimin
因亞運會今晚停播一次，但明日照常播出哦～！先看一下甜甜的劇照，補一下今晚的空缺吧…。（梁世宗總是對著申惠善姨母笑，而我總是對著梁世宗姨母笑～）
SBS熱播月火劇《雖然30但仍17》釋出了明晚的最新劇照，孔宇振（梁世宗 飾）漸漸對禹瑞麗（申惠善 飾）敞開心胸，不自覺的越來越在意她的一舉一動，而禹瑞麗面對宇振同樣也無不時感到心動，兩人的情感漸漸萌芽…。
劇照中，禹瑞麗未有多想的整理孔宇振襯衫上的鈕扣，而孔宇振溫柔的視線也投向了禹瑞麗的臉龐，兩人如此靠近的狀態下，連彼此的呼吸聲都能聽得相當清楚，當禹瑞麗意識到自己靠得有多近時，也忍不住臉紅心跳了起來～。
其實對小編來說，這是一部可愛又療癒的韓劇，看著主演們越來越靠近，了解彼此，加上有趣的互動，還有一件很重要的事情，那就是…人物的成長！完全能夠帶給人滿滿的正能量，忘卻煩惱的一部電視劇。
《雖然30但仍17》明晚將播出第17、18集。
（截圖自：官方劇照）
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