《虽然30但仍17》最新剧照：梁世宗紧盯申惠善，超近距离心动时刻～！
韩剧 2018年8月20日 星期一14:15 MiJimin
因亚运会今晚停播一次，但明日照常播出哦～！先看一下甜甜的剧照，补一下今晚的空缺吧…。（梁世宗总是对著申惠善姨母笑，而我总是对著梁世宗姨母笑～）
SBS热播月火剧《虽然30但仍17》释出了明晚的最新剧照，孔宇振（梁世宗 饰）渐渐对禹瑞丽（申惠善 饰）敞开心胸，不自觉的越来越在意她的一举一动，而禹瑞丽面对宇振同样也无不时感到心动，两人的情感渐渐萌芽…。
剧照中，禹瑞丽未有多想的整理孔宇振衬衫上的钮扣，而孔宇振温柔的视线也投向了禹瑞丽的脸庞，两人如此靠近的状态下，连彼此的呼吸声都能听得相当清楚，当禹瑞丽意识到自己靠得有多近时，也忍不住脸红心跳了起来～。
其实对小编来说，这是一部可爱又疗愈的韩剧，看著主演们越来越靠近，了解彼此，加上有趣的互动，还有一件很重要的事情，那就是…人物的成长！完全能够带给人满满的正能量，忘却烦恼的一部电视剧。
《虽然30但仍17》明晚将播出第17、18集。
（截图自：官方剧照）
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