《LIFE》李棟旭如何演繹縝密思緒＋大膽行動的醫師？

最近正在熱播中的電視劇《LIFE》，其中李棟旭大展反轉魅力，對角色的投入程度與表現，也牽引著觀眾們的情緒起伏。
JTBC的月火電視劇《LIFE》中，李棟旭飾演一位信念堅定的急診室醫師芮鎮宇，臉上總是面無表情的冷酷，鎮宇是看著所謂的資本主義已經逐漸讓醫院存在的價值扭曲，心中希望能夠阻止，毫不猶豫地果敢挑戰現況並自我轉變的一個人物。在劇中他的轉變，令觀眾們跟著膽戰心驚，卻也緊緊吸引著觀眾的目光。
（以下談及劇情，不喜勿入）
◆他是揭開醜惡的醫師
鎮宇在社長具勝孝（曹承佑飾）欲推動將原醫院的醫師人力派遣至洛山醫院時，也挖開了集團在這企劃背後的真正想法，更透過各科室的獲利評估表，發現被派遣的對象都是讓醫院虧損最多的三科室，他也大膽利用已故院長的名義將此事揭露，他的抵抗就此展開。
◆他是伸張正義的醫師
鎮宇看了副院長相關的報導，提到他曾手術過的5千6百多位病患中，有過高的關節置換手術比例，鎮宇為了阻止他角逐下屆院長之位而縝密計畫著，也就是以他過度進行醫療浪費的行為向健康審查評價委員會進行檢舉，鎮宇劇中的行為相 當大膽，也讓劇情添加許多變數。
◆他是保護弟弟的好哥哥
副院長公然在許多人面前侮辱了他行動不變的弟弟芮善宇（李奎炯飾），鎮宇從背後默默走向他，然後把他拉進屋內揪住他的衣領，露出相當憤怒的眼神，低聲細語的警告“對我弟弟做過的事儘管衝著我試試。”表現憤怒的樣子相當冷酷，鎮宇的極端表現令人印象深刻。
由李棟旭與曹承佑所主演的《LIFE》將於JTBC每周一周二晚間11：00播出，線上平台Netflix也同步跟播。
照片：Netflix提供
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