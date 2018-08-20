《LIFE》李栋旭如何演绎缜密思绪＋大胆行动的医师？

最近正在热播中的电视剧《LIFE》，其中李栋旭大展反转魅力，对角色的投入程度与表现，也牵引著观众们的情绪起伏。
JTBC的月火电视剧《LIFE》中，李栋旭饰演一位信念坚定的急诊室医师芮镇宇，脸上总是面无表情的冷酷，镇宇是看著所谓的资本主义已经逐渐让医院存在的价值扭曲，心中希望能够阻止，毫不犹豫地果敢挑战现况并自我转变的一个人物。在剧中他的转变，令观众们跟著胆战心惊，却也紧紧吸引著观众的目光。
（以下谈及剧情，不喜勿入）
◆他是揭开丑恶的医师
镇宇在社长具胜孝（曹承佑饰）欲推动将原医院的医师人力派遣至洛山医院时，也挖开了集团在这企划背后的真正想法，更透过各科室的获利评估表，发现被派遣的对象都是让医院亏损最多的三科室，他也大胆利用已故院长的名义将此事揭露，他的抵抗就此展开。
◆他是伸张正义的医师
镇宇看了副院长相关的报导，提到他曾手术过的5千6百多位病患中，有过高的关节置换手术比例，镇宇为了阻止他角逐下届院长之位而缜密计画著，也就是以他过度进行医疗浪费的行为向健康审查评价委员会进行检举，镇宇剧中的行为相 当大胆，也让剧情添加许多变数。
◆他是保护弟弟的好哥哥
副院长公然在许多人面前侮辱了他行动不变的弟弟芮善宇（李奎炯饰），镇宇从背后默默走向他，然后把他拉进屋内揪住他的衣领，露出相当愤怒的眼神，低声细语的警告“对我弟弟做过的事尽管冲著我试试。”表现愤怒的样子相当冷酷，镇宇的极端表现令人印象深刻。
由李栋旭与曹承佑所主演的《LIFE》将於JTBC每周一周二晚间11：00播出，线上平台Netflix也同步跟播。
照片：Netflix提供
Erin@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究