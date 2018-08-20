《Running Man》惡女演員徐孝琳居然知道李光洙睡覺時的各種習慣～？

忍不住讓人產生遐想啊…XDDD。
昨日播出的SBS綜藝節目《Running Man》邀請到了擁有實力派惡人演技的三位演員，分別是金雷夏、徐孝琳以及郭時暘，每位都在詮釋壞人角色上，讓觀眾們留下深刻的印象。
而訪問到徐孝琳時，與李光洙的互動相當自然，原來兩人之前有合作過的經驗，徐孝琳更爆料他喝了酒後，還追著她跑～，讓大家都嚇了一跳，結果原來只是拍攝上的內容而已。
之後，眾人坐在前往下一個目的地的車上時，進行了一系列的小遊戲，節目PD對徐孝琳進行了關於李光洙的快問快答，首先是請她說出「李光洙的三個優點」，徐孝琳回答說：「演技好、個子高、善良。」一旁的光洙聽完嘴角忍不住上揚。
接著又問「因為李光洙而感到嫉妒的三個瞬間？」，徐孝琳回答說：「看別的女人的時候、演技好的時候、錢賺得比我多的時候。」毫不猶豫又直接的回應，讓人感到特別地心動。
最後一個問題是「李光洙的三個睡覺習慣？」徐孝琳毫不猶豫地說：「打呼、磨牙、抱著睡～！」連這麼私人的問題都回答得那麼迅速準確，全場的人也都非常震驚，徐孝琳立刻解釋說，因為兩人有合作過，一起演過戲才會知道的啦～！
看來兩位真的是蠻熟的朋友呢～。
（截圖自：SBS Running Man）
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