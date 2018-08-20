《Running Man》恶女演员徐孝琳居然知道李光洙睡觉时的各种习惯～？

忍不住让人产生遐想啊…XDDD。
昨日播出的SBS综艺节目《Running Man》邀请到了拥有实力派恶人演技的三位演员，分别是金雷夏、徐孝琳以及郭时阳，每位都在诠释坏人角色上，让观众们留下深刻的印象。
而访问到徐孝琳时，与李光洙的互动相当自然，原来两人之前有合作过的经验，徐孝琳更爆料他喝了酒后，还追著她跑～，让大家都吓了一跳，结果原来只是拍摄上的内容而已。
之后，众人坐在前往下一个目的地的车上时，进行了一系列的小游戏，节目PD对徐孝琳进行了关於李光洙的快问快答，首先是请她说出「李光洙的三个优点」，徐孝琳回答说：「演技好、个子高、善良。」一旁的光洙听完嘴角忍不住上扬。
接著又问「因为李光洙而感到嫉妒的三个瞬间？」，徐孝琳回答说：「看别的女人的时候、演技好的时候、钱赚得比我多的时候。」毫不犹豫又直接的回应，让人感到特别地心动。
最后一个问题是「李光洙的三个睡觉习惯？」徐孝琳毫不犹豫地说：「打呼、磨牙、抱著睡～！」连这么私人的问题都回答得那么迅速准确，全场的人也都非常震惊，徐孝琳立刻解释说，因为两人有合作过，一起演过戏才会知道的啦～！
看来两位真的是蛮熟的朋友呢～。
（截图自：SBS Running Man）
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