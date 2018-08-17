《極智對決》漂亮姊姊孫藝珍變身「女漢子」完美消化警察制服
電影 2018年8月17日 星期五13:59 Erin
女神級演員孫藝珍，從影以來不管在大小螢幕上的形象，溫柔清純的感覺深植人心，在她最新的電影作品《極智對決》她更首度挑戰扮演警察談判專家，與挾直人質的玄彬來一場鬥智。
孫藝珍演技已受到觀眾們的肯定，也曾因演出電影《德惠翁主》獲得了百想藝術大賞與大鐘獎最佳女主角，近年來年紀漸長，也在電影《沒有秘密》以及《雨妳再次相遇》中飾演母親的角色，但是經典純愛作品《腦海中的橡皮擦》那清純的感覺依舊令觀眾難以忘懷，最近人氣電視劇《經常請吃飯的漂亮姊姊》劇中與小男友甜蜜互動也令大家感受到她身為愛情劇女神的風範。
新作《極智對決》描述在泰國發生了一件史上最恐怖的人質挾持事件，在有限的時間內談判專家河彩允（孫藝珍飾）必須與兇嫌閔泰久（玄彬飾）鬥志對抗，完成這一場一生僅有一次機會的協商談判。這是孫藝珍首度扮演警察，對手演員玄彬也是首度扮演反派，孫藝珍為了完美呈現這個角色事前也找了許多與談判相關的資料來閱讀，當然也多次與導演討論演出方式。
孫藝珍在本劇中也以短髮造型示人，希望搭配上警察制服能給觀眾們更加有氣勢的感覺，她說：“我其實不是考慮到警察的整體形象，而是想更貼近河彩允這個角色，希望她的內心個性也有一部分反映於外，觀眾對於我飾演的河彩允這個人物也比較容易有切入點。”
《極智對決》9月即將在韓國上映，台灣也預計於10月19日正式上映。
照片: 華聯國際、《極智對決》劇照
Erin@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究
相關新聞
留言/評論