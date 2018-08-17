《极智对决》漂亮姊姊孙艺珍变身「女汉子」完美消化警察制服
电影 2018年8月17日 星期五13:59 Erin
女神级演员孙艺珍，从影以来不管在大小萤幕上的形象，温柔清纯的感觉深植人心，在她最新的电影作品《极智对决》她更首度挑战扮演警察谈判专家，与挟直人质的玄彬来一场斗智。
孙艺珍演技已受到观众们的肯定，也曾因演出电影《德惠翁主》获得了百想艺术大赏与大钟奖最佳女主角，近年来年纪渐长，也在电影《没有秘密》以及《雨你再次相遇》中饰演母亲的角色，但是经典纯爱作品《脑海中的橡皮擦》那清纯的感觉依旧令观众难以忘怀，最近人气电视剧《经常请吃饭的漂亮姊姊》剧中与小男友甜蜜互动也令大家感受到她身为爱情剧女神的风范。
新作《极智对决》描述在泰国发生了一件史上最恐怖的人质挟持事件，在有限的时间内谈判专家河彩允（孙艺珍饰）必须与凶嫌闵泰久（玄彬饰）斗志对抗，完成这一场一生仅有一次机会的协商谈判。这是孙艺珍首度扮演警察，对手演员玄彬也是首度扮演反派，孙艺珍为了完美呈现这个角色事前也找了许多与谈判相关的资料来阅读，当然也多次与导演讨论演出方式。
孙艺珍在本剧中也以短发造型示人，希望搭配上警察制服能给观众们更加有气势的感觉，她说：“我其实不是考虑到警察的整体形象，而是想更贴近河彩允这个角色，希望她的内心个性也有一部分反映於外，观众对於我饰演的河彩允这个人物也比较容易有切入点。”
《极智对决》9月即将在韩国上映，台湾也预计於10月19日正式上映。
照片: 华联国际、《极智对决》剧照
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