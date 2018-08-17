不愧是神話！演唱會預告片壓軸台詞居然是「這裡來不得，回去吧」？
KPOP 2018年8月17日 星期五12:08 施乃琪
總是能把老牌綜藝玩出意外驚喜的神話，當然不會放過自己的演唱會啦！延續十週年演唱會的概念，廿週年的預告片一登場就讓人又懷念又好笑！
神話最近釋出了出道廿週年紀念演唱會《2018 SHINHWA 20th ANNIVERSARY CONCERT HEART TOUR IN SEOUL》的預告影片。
為了救出時隔十幾年再度被綁架的隊長 Eric，神話全員出動，沒想到 Eric 劈頭就說：「喂，怎麼這麼晚才來啊！」成員們持槍悠哉悠哉地說：「因為想你嘛～」Eric 聞言立刻吼道：「瘋了嗎？！」XD
不僅如此，明明是意義非凡的出道廿週年紀念演唱會預告片，當中最後一句台詞卻是「這裡來不得啊⋯⋯回去吧⋯⋯」，光看預告片就可以想見現場會有多歡樂了吧！
當然就算神話說「回去吧」，大家還是要記得《2018 SHINHWA 20th ANNIVERSARY CONCERT HEART TOUR IN SEOUL》將於 10 月 6、7 兩天在奧林匹克公園體操競技場登場，官方會員神創 12 期別忘了在 9 月 3 日搶先買票，5 日則會全面開放售票哦！
（照片與影片來源：Shinhwa Company）
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