不愧是神话！演唱会预告片压轴台词居然是「这里来不得，回去吧」？
KPOP 2018年8月17日 星期五12:08 施乃琪
总是能把老牌综艺玩出意外惊喜的神话，当然不会放过自己的演唱会啦！延续十周年演唱会的概念，廿周年的预告片一登场就让人又怀念又好笑！
神话最近释出了出道廿周年纪念演唱会《2018 SHINHWA 20th ANNIVERSARY CONCERT HEART TOUR IN SEOUL》的预告影片。
为了救出时隔十几年再度被绑架的队长 Eric，神话全员出动，没想到 Eric 劈头就说：「喂，怎么这么晚才来啊！」成员们持枪悠哉悠哉地说：「因为想你嘛～」Eric 闻言立刻吼道：「疯了吗？！」XD
不仅如此，明明是意义非凡的出道廿周年纪念演唱会预告片，当中最后一句台词却是「这里来不得啊⋯⋯回去吧⋯⋯」，光看预告片就可以想见现场会有多欢乐了吧！
当然就算神话说「回去吧」，大家还是要记得《2018 SHINHWA 20th ANNIVERSARY CONCERT HEART TOUR IN SEOUL》将於 10 月 6、7 两天在奥林匹克公园体操竞技场登场，官方会员神创 12 期别忘了在 9 月 3 日抢先买票，5 日则会全面开放售票哦！
（照片与影片来源：Shinhwa Company）
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