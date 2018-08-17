一切都圓滿了 BTS防彈少年團「Love Yourself」最後兩版本概念照釋出

大勢男團BTS防彈少年團，繼日前公開S與E版本照片後，終於再公開最後L與F版本的概念照片，也讓阿米收集到完整的12版本的照片，可意味著這「Love Yourself」的企劃概念從2017年下半年至今完整釋出。
防彈少年團的「Love Yourself」企劃，除了分為歌曲上的「起承轉結」四首（前篇文曾說明過）之外，也分三次公開了不同的概念照，依序為LOVE、YOUR以及本次的SELF。當然每一組概念照也都有各自想傳達的概念，在此不一一贅述前面的概念，以最近的SELF為主。
先來看看剛公開的L版本照片
畫面中間有一部分呈現黑白拚接感，從七人原本學院風的穿著從中間切開，而中間黑白色的打扮則較為休閒，接下來各個成員的照片也都是一半彩色一半黑白，拼接得非常完美，也許這個概念想表現出人都有內心與外表的世界吧！(阿米們可能也發現照片中的西裝並非第一次看到，之前SMARTxBTS曾穿過)
V
SUGA
柾國
RM
JIN
J-HOPE
JIMIN
接下來則是最後一組的F版本照片
這一組照片非常五彩繽紛，部分成員們服裝的搭配也有著格紋元素，有點復古的鞋襪搭配與花領帶，實在並非一般人能夠駕馭，不過看他們的團體照臉上少有笑容，以及身後與下方錯綜複雜的纏繞設置，有類似腦中血管的感覺，也許代表著他們思緒的紊亂，即便外表色彩光鮮亮麗，內心依舊糾結，眼尖的阿米們也發現J-Hope的鞋子為何是？
V
SUGA
柾國
RM
JIN
J-HOPE
JIMIN
把SELF合起來看，S組穿著華麗但卻一舉一動都有好多雙眼睛、手以及監視器在看著監視著他們，E組則是被禁錮在各自的空間裡，線條像是牽制著他們，內心想讓自己保有自己的花草小宇宙，而外在則是蜷曲在一個水晶球裡。L組利用黑白色調表現出外表與自己內心的分別，最後F組用色彩表現開朗明亮，但內心糾結纏繞依舊難解，也許有人不小心洩漏了內心而搭配不同色的鞋子。
照片：BigHit Entertainment官方臉書
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