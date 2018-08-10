EXID Hani、Weki Meki有情出演JTBC4《秘密姐姐》！預計下週五（17日）播出 宋承憲、鄭秀晶、李施彥主演新劇《Player》下月底首播！首版預告也公開啦～ 你有搶到嗎？B1A4 振永韓國首場粉絲見面會門票瞬間被秒殺！ 《與神同行 2》票房一路疾馳 蟬聯韓國預售冠軍兩週！ 又要提早出機場啦！機場限定：Baskin Robbins X Snoopy 新人演員與姜棟元撞臉？！側顏真的超級像啊～ 慶祝 Wanna One 朴志訓出道一週年 後援會「應援兼行善」為弱勢族群送上禮物！ Red Velvet舞台服被狂吐槽！韓粉：這是洗碗布嗎？ 超精美！ Red Velvet限量版專輯實物圖公開 5人5色都有不同的設計！ 孝琳帥氣紋身的背後竟然有這個大隱情？！ JR心願成真了！NU'EST JR & 白虎一起踏上《Battle Trip》的旅程 BTS專輯改版Comeback Trailer公開！猜到是他唱的了嗎？ 泫雅❤PENTAGON E'Dawn的那些甜蜜瞬間真是羨煞眾人~ 韓劇 火星生活라이프 온 마스 – 意識創造實相 f(x) Amber 美國活動新進展 與直播平台簽約週末現身《KCON LA》！ 臉紅的思春期正式進軍日本 首開演唱會連唱兩場！ 朴軫永、金希澈、趙權、梁耀燮、Jackson 他們對於「偶像戀愛」的想法是…？ 讓孔劉陪你逛美麗傢俱吧！親錄語音導覽介紹傢俱設計哲學 元斌8年不接戲要怎麼活？光算廣告身價就嚇死大家～ 金宇彬病中不忘祝賀友人新劇上映 近況：「頭髮長回來了」！

BTS防彈少年團的「起承轉結」企劃來到最終回的LOVE YOURSELF 結 Answer“Epiphany”，在回歸前依照慣例公開了Trailer前導歌曲，這次由大哥JIN擔綱演唱，歌詞中的意義與之前企劃的串聯，再度令人佩服Big Hit行銷團隊的功力。



LOVE YOURSELF「起承轉結」四部曲的前導曲都有著不同曲名，首先破題從《承：HER－Serendipity》（這個英文字被認為是10大最難翻譯的字之一，代表偶然的意外好運與智慧），接著跳回《起：Wonder－Euphoria》（異常亢奮），再來到《轉：Tear－Singularity》（奇妙稀有），最後來到《結：Answer－Epiphany》（頓悟），也分別由Vocal Line四位來演唱，JIMIN、柾國與V都已演唱過，本次自然來到大哥JIN來演唱。





除了歌曲抒情優美，歌詞的部分也相當有意義，強調的是“我想愛，在這個世界上，我必須愛我自己，閃閃發亮的自己擁有珍貴無比的靈魂，即使有些不完美卻依舊那麼美麗”，經過前面的旅程來到此地，最後的結論是要愛自己，也呼應本系列的主軸LOVE YOURSELF。





這首Epiphany頓悟中，JIN從一開始的黑白色調，轉為彩色後又再度轉為黑白，象徵內心轉折，JIN也在畫面中不斷重複坐沙發、窗邊、衣櫃、出門的走動著，反覆拿起日記翻閱，到外頭淋了一場大雨，並出現分身來表示內心複雜情緒，這些都讓他陷入長考並且得到結論。從之前一系列的MV至今，不難發現JIN總是拿著DV為大家側拍著畫面，也表示他是一個深度觀察者，內心細膩的思考著。





下圖為花樣年華畫面



在歌曲最後，畫面中的文字寫著：“我在尋找自我的旅程盡頭，再度回到我自己的位置，結果必須尋回的是所有事情的開端，是里程碑似的靈魂地圖，雖然任何人都擁有但卻什麼也找不到，從現在起，我要試著去尋找。”最後更是出現了花樣年華MV中的經典畫面，也就是大家開著貨車一起去海邊旅行的開心畫面，代表著他心目中的完美結局。

下圖為花樣年華畫面







照片:《結：Answer－Epiphany》, 《花樣年華-序幕》 畫面截圖

Erin@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞