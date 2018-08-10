BTS專輯改版Comeback Trailer公開！猜到是他唱的了嗎？

BTS防彈少年團的「起承轉結」企劃來到最終回的LOVE YOURSELF 結 Answer“Epiphany”，在回歸前依照慣例公開了Trailer前導歌曲，這次由大哥JIN擔綱演唱，歌詞中的意義與之前企劃的串聯，再度令人佩服Big Hit行銷團隊的功力。
LOVE YOURSELF「起承轉結」四部曲的前導曲都有著不同曲名，首先破題從《承：HER－Serendipity》（這個英文字被認為是10大最難翻譯的字之一，代表偶然的意外好運與智慧），接著跳回《起：Wonder－Euphoria》（異常亢奮），再來到《轉：Tear－Singularity》（奇妙稀有），最後來到《結：Answer－Epiphany》（頓悟），也分別由Vocal Line四位來演唱，JIMIN、柾國與V都已演唱過，本次自然來到大哥JIN來演唱。
除了歌曲抒情優美，歌詞的部分也相當有意義，強調的是“我想愛，在這個世界上，我必須愛我自己，閃閃發亮的自己擁有珍貴無比的靈魂，即使有些不完美卻依舊那麼美麗”，經過前面的旅程來到此地，最後的結論是要愛自己，也呼應本系列的主軸LOVE YOURSELF。
這首Epiphany頓悟中，JIN從一開始的黑白色調，轉為彩色後又再度轉為黑白，象徵內心轉折，JIN也在畫面中不斷重複坐沙發、窗邊、衣櫃、出門的走動著，反覆拿起日記翻閱，到外頭淋了一場大雨，並出現分身來表示內心複雜情緒，這些都讓他陷入長考並且得到結論。從之前一系列的MV至今，不難發現JIN總是拿著DV為大家側拍著畫面，也表示他是一個深度觀察者，內心細膩的思考著。
下圖為花樣年華畫面
在歌曲最後，畫面中的文字寫著：“我在尋找自我的旅程盡頭，再度回到我自己的位置，結果必須尋回的是所有事情的開端，是里程碑似的靈魂地圖，雖然任何人都擁有但卻什麼也找不到，從現在起，我要試著去尋找。”最後更是出現了花樣年華MV中的經典畫面，也就是大家開著貨車一起去海邊旅行的開心畫面，代表著他心目中的完美結局。
下圖為花樣年華畫面
照片:《結：Answer－Epiphany》, 《花樣年華-序幕》 畫面截圖
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