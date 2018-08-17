一切都圆满了 BTS防弹少年团「Love Yourself」最后两版本概念照释出

大势男团BTS防弹少年团，继日前公开S与E版本照片后，终於再公开最后L与F版本的概念照片，也让阿米收集到完整的12版本的照片，可意味著这「Love Yourself」的企划概念从2017年下半年至今完整释出。
防弹少年团的「Love Yourself」企划，除了分为歌曲上的「起承转结」四首（前篇文曾说明过）之外，也分三次公开了不同的概念照，依序为LOVE、YOUR以及本次的SELF。当然每一组概念照也都有各自想传达的概念，在此不一一赘述前面的概念，以最近的SELF为主。
先来看看刚公开的L版本照片
画面中间有一部分呈现黑白拚接感，从七人原本学院风的穿著从中间切开，而中间黑白色的打扮则较为休闲，接下来各个成员的照片也都是一半彩色一半黑白，拼接得非常完美，也许这个概念想表现出人都有内心与外表的世界吧！(阿米们可能也发现照片中的西装并非第一次看到，之前SMARTxBTS曾穿过)
V
SUGA
柾国
RM
JIN
J-HOPE
JIMIN
接下来则是最后一组的F版本照片
这一组照片非常五彩缤纷，部分成员们服装的搭配也有著格纹元素，有点复古的鞋袜搭配与花领带，实在并非一般人能够驾驭，不过看他们的团体照脸上少有笑容，以及身后与下方错综复杂的缠绕设置，有类似脑中血管的感觉，也许代表著他们思绪的紊乱，即便外表色彩光鲜亮丽，内心依旧纠结，眼尖的阿米们也发现J-Hope的鞋子为何是？
V
SUGA
柾国
RM
JIN
J-HOPE
JIMIN
把SELF合起来看，S组穿著华丽但却一举一动都有好多双眼睛、手以及监视器在看著监视著他们，E组则是被禁锢在各自的空间里，线条像是牵制著他们，内心想让自己保有自己的花草小宇宙，而外在则是蜷曲在一个水晶球里。L组利用黑白色调表现出外表与自己内心的分别，最后F组用色彩表现开朗明亮，但内心纠结缠绕依旧难解，也许有人不小心泄漏了内心而搭配不同色的鞋子。
照片：BigHit Entertainment官方脸书
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