你是其中一員 Blink 嗎？BLACKPINK 官方 YouTube 訂閱者數破千萬
KPOP 2018年8月16日 星期四14:28 施乃琪
BLACKPINK 這次回歸的音源成績固然亮眼，更引人注目的卻是她們火速飆升的 YouTube 人氣，連破破紀錄的點閱數也為她們帶來龐大的訂閱者！
在今天（16 日）上午 9 點半左右，BLACKPINK 的官方 YouTube 頻道訂閱者數已經來到了 1073 萬人左右，是目前團體專屬帳戶中的最高紀錄，在韓國歌壇中僅次於 PSY。
其實早在 7 月底時，BLACKPINK 的訂閱者就已經突破千萬人，因此當時 YouTube 還特別頒發了「鑽石創作獎」(Diamond Creator Awards) 給她們，這當然也是女團中前所未見的新紀錄。
雖然出道才剛滿兩年，BLACKPINK 至今公開過的每支 MV 點閱數都已經破億，最新歌曲 “DDU-DU DDU-DU” 也已經逼近三億大關，Blink 們這幾天也別忘了鎖定加碼播出的《BLACKPINK House》第 12 集囉！
（照片與影片來源：YG Entertainment）
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