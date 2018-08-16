你是其中一员 Blink 吗？BLACKPINK 官方 YouTube 订阅者数破千万
KPOP 2018年8月16日 星期四14:28 施乃琪
BLACKPINK 这次回归的音源成绩固然亮眼，更引人注目的却是她们火速飙升的 YouTube 人气，连破破纪录的点阅数也为她们带来庞大的订阅者！
在今天（16 日）上午 9 点半左右，BLACKPINK 的官方 YouTube 频道订阅者数已经来到了 1073 万人左右，是目前团体专属帐户中的最高纪录，在韩国歌坛中仅次於 PSY。
其实早在 7 月底时，BLACKPINK 的订阅者就已经突破千万人，因此当时 YouTube 还特别颁发了「钻石创作奖」(Diamond Creator Awards) 给她们，这当然也是女团中前所未见的新纪录。
虽然出道才刚满两年，BLACKPINK 至今公开过的每支 MV 点阅数都已经破亿，最新歌曲 “DDU-DU DDU-DU” 也已经逼近三亿大关，Blink 们这几天也别忘了锁定加码播出的《BLACKPINK House》第 12 集罗！
（照片与影片来源：YG Entertainment）
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