Disney+朱智勛、李帝勳聯手爭霸軍警界　《支配物種》韓孝周90秒獨白戲再爆紅

Disney+2024年依然好戲不斷！今年重點原創大作《支配物種》播出後引發熱烈迴響，韓孝周精湛的心理戲與朱智勛超燃的打鬥場面讓劇迷看了超過癮！另外即將在4月19日上線的《搜查班長1958》更找來李帝勳重返警界，最強女神加兩大男神的上半年，就是要讓你看到停不下來！

《支配物種》第一幕就超吸目光

在最近首播的《支配物種》中引發台韓劇迷討論的莫過於在第一幕的BF記者會上，成群牛隻從投影畫面跑進觀眾席的震撼場景。利用3D影像將動物投射在與會來賓的身邊，製造出身歷其境之感，細膩的特效令人歎為觀止。也相當符合本劇設定的未來感與新技術的誕生。劇迷大讚不虧是砸下240億韓元（約6億台幣） 打造出來的強檔大作，華麗的科幻包裝下蘊藏著懸疑精彩萬分的劇情，也令人期待後續還會有什麼驚喜場面。



韓孝周90秒獨白心理戲再翻紅

《支配物種》主演世界頂級生命工程企業BF集團的創始人「尹自由」的韓孝周，在戲中幾乎都是不苟言笑的女強人，且嗓音也穩重低沈。但到了舞台上又能眉飛色舞的向台下投資人說明公司理念，精彩的情緒轉變帶領劇迷陷入劇中謎團。

在第一集中，她面對公司遭非法集團高額勒索800億韓元時，走進辦公室思考對策的獨白戲，從鬱悶苦惱到靈光乍現，甚至只拍後腦勺都富含情感，短短90秒就讓人看見韓孝周的演技持續進化中。



朱智勳超燃的「VR打鬥戲」

而在《支配物種》中飾演尹自由保鑣，但其實有秘密任務的「禹採耘」則是找來朱智勛挑大樑。朱智勛在本劇中可說是「勞力擔當」，為了通過保鑣任務，不僅在家被襲擊，甚至還要戴上VR智慧裝置，與影像中的人拚戰。其中這段超燃的VR對決就值得一再重播，

儘管是跟影像中的人決鬥，但依然有朱智勛親自上陣的對手戲，188公分的模特兒身材搭配俐落的身手，換上VR裝時還能看見像太平洋般寬闊的「肩膀流氓」與結實胸肌，不免也讓粉絲悄悄露出姨母笑容。



誰是真正洩密者？

《支配物種》首兩集中，BF公司遭受到800億的天價勒索，甚至連核心機密都有外流危機。經過抽絲剝繭後，尹自由與禹採耘發現公司似乎有洩密者！且為了不引人注目，還刻意假扮成另一個非法集團當作幌子。但這名洩密者推測是核心成員等級，甚至是能夠自由出入尹自由身邊的人。也讓人好奇幕後主使者到底是誰。



李帝勳《搜查班長1958》重返警界

不讓朱智勛專美於前，李帝勳繼《信號》後時隔8年再度重返警界。他將出演Disney+獨家跟播韓劇《搜查班長1958》，飾演當年韓國收視率超過70%《搜查班長》前傳作品中的國民警察「朴班長」。將以「瘋狗演技」化身充滿正義的熱血刑警，與其他同僚們奮力辦案。另外《搜查班長1958》更找來去年憑藉《地下菁英》拿到青龍男配角賞的李東輝助陣。

整部作品也將完整還原1950年代的首爾風情，就算沒看過《搜查班長》也沒關係，只要盡情享受李帝勳辦案時的高光時刻就沒問題了！



Disney+原創劇《支配物種》全劇共10集，更新時間每週三 下午3:00上架新2集！

Disney+獨家跟播《搜查班長1958》全劇共10集，更新時間每週五六 晚間10:30上架新1集！

●支配物種線上看：https://www.disneyplus.com/zh-hant/browse/entity-4e73f539-b662-4229-958e-d8a88ec5e74f

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