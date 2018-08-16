逾千日空白期 下月迎來九週年 她們何時能回歸？
KPOP 2018年8月16日 星期四08:45
有這樣一個女團，顏值高實力強，下個月將迎來出道九週年，然而她們的空白期己超過1000日，到底，f(x)何時能夠回歸呢？
要數SM娛樂裡最令人可惜的團體，相信大家都不會否認是f(x)吧？畢竟當師兄弟姐妹們這些年來都回歸不知多少次時，f(x)對上一次回歸，已經是2015年10月的事了。還記得當時的主打曲《4 Walls》，既夢幻又迷離，令人驚艷。
而在《4 Walls》活動結束以後，f(x)也終於在出道第7年的2016年舉行了首次單獨演唱會《f(x) the 1st concert DIMENSION 4–Docking Station》，而函數粉們也終於有了─「MeU」。
可是之後呢？隊長Victoria長駐中國活動，Krystal轉攻戲劇，Amber和Luna被投閒置散似的一段時日，近期才陸續在音樂劇和美國活躍起來。成員們各自活動雖然也不錯，但作為一個青春女團，作為一個下個月迎來九週年的女團，空白期長達三年之久，別說是粉絲了，就連路人都想不通原因呀！
到底，要何時才能看到f(x)回歸和她們的團體活動呢？
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