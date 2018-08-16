逾千日空白期 下月迎来九周年 她们何时能回归？
KPOP 2018年8月16日 星期四08:45
有这样一个女团，颜值高实力强，下个月将迎来出道九周年，然而她们的空白期己超过1000日，到底，f(x)何时能够回归呢？
要数SM娱乐里最令人可惜的团体，相信大家都不会否认是f(x)吧？毕竟当师兄弟姐妹们这些年来都回归不知多少次时，f(x)对上一次回归，已经是2015年10月的事了。还记得当时的主打曲《4 Walls》，既梦幻又迷离，令人惊艳。
而在《4 Walls》活动结束以后，f(x)也终於在出道第7年的2016年举行了首次单独演唱会《f(x) the 1st concert DIMENSION 4–Docking Station》，而函数粉们也终於有了―「MeU」。
可是之后呢？队长Victoria长驻中国活动，Krystal转攻戏剧，Amber和Luna被投闲置散似的一段时日，近期才陆续在音乐剧和美国活跃起来。成员们各自活动虽然也不错，但作为一个青春女团，作为一个下个月迎来九周年的女团，空白期长达三年之久，别说是粉丝了，就连路人都想不通原因呀！
到底，要何时才能看到f(x)回归和她们的团体活动呢？
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