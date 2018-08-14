電視台有自己人系列！《兩天一夜》送給神話20週年賀禮 竟出現「忙內LINE」的愛情線？

小編笑到不能自己！XD看到自己的黑歷史…不對，是「輝煌的過去」，還有「忙內LINE」前進、Andy的「Love Line」，讓成員們直呼神奇。還問：「這是從哪裡拿到的？」這根本就是電視台有「自己人」，特別準備的禮物啊哈哈哈！！！
神話於今年（2018年）迎來出道20週年，預計於本月（8月）28日推出新專輯。在12日播出的KBS綜藝節目《兩天一夜》中，節目組特別為神話準備出道20週年的賀禮。看著掛滿照片的牆壁，成員與觀眾們也陷入回憶之旅中。
當然，還有一些看了讓人不禁想問「當初為什麼會這樣？」的照片。現在平均年齡39歲的神話，看著20歲時青澀的自己，露出欣慰的笑容。
說到神話，絕對會提到這組畫報啊！（大笑）但申彗星比起其他成員、特別白皙的皮膚…讓大家紛紛表示：「看起來好像PS上去的！」
焦點轉移到電視上，神話曾出演過的電視劇、MV輪播中。以Eric為始，接著是金烔完、申彗星、李玟雨，回憶起當初火紅的台詞、纖細的身軀、用盡全身力氣展現的哭泣演技、連聲音都年輕的時候，大家又是激動、又是爆笑。
但是，最好笑的應該是這個片段！節目組「混剪」前進和Andy的電視劇，劇情大綱是，前進對Andy說：「我們得結婚」，但Andy被突如其來的告白嚇到，對前進大喊：「瘋了嗎？到底想幹什麼？」前進還真摯地回答：「對於我而言…別的愛情是沒有的…」、「你對我來說，不是選擇是命運！」
Andy問節目組：「這（影片）是從哪裡拿來的？」原來是節目組在現場親自製作的～這麼厲害又引發大爆笑的影片，也讓網友們紛紛回應：「節目組裡面根本有自己人啊～神話創造滿天下！」
（圖片來源：KBS《兩天一夜》）
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