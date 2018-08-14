电视台有自己人系列！《两天一夜》送给神话20周年贺礼 竟出现「忙内LINE」的爱情线？

小编笑到不能自己！XD看到自己的黑历史…不对，是「辉煌的过去」，还有「忙内LINE」前进、Andy的「Love Line」，让成员们直呼神奇。还问：「这是从哪里拿到的？」这根本就是电视台有「自己人」，特别准备的礼物啊哈哈哈！！！
神话於今年（2018年）迎来出道20周年，预计於本月（8月）28日推出新专辑。在12日播出的KBS综艺节目《两天一夜》中，节目组特别为神话准备出道20周年的贺礼。看著挂满照片的墙壁，成员与观众们也陷入回忆之旅中。
当然，还有一些看了让人不禁想问「当初为什么会这样？」的照片。现在平均年龄39岁的神话，看著20岁时青涩的自己，露出欣慰的笑容。
说到神话，绝对会提到这组画报啊！（大笑）但申彗星比起其他成员、特别白皙的皮肤…让大家纷纷表示：「看起来好像PS上去的！」
焦点转移到电视上，神话曾出演过的电视剧、MV轮播中。以Eric为始，接著是金烔完、申彗星、李玟雨，回忆起当初火红的台词、纤细的身躯、用尽全身力气展现的哭泣演技、连声音都年轻的时候，大家又是激动、又是爆笑。
但是，最好笑的应该是这个片段！节目组「混剪」前进和Andy的电视剧，剧情大纲是，前进对Andy说：「我们得结婚」，但Andy被突如其来的告白吓到，对前进大喊：「疯了吗？到底想干什么？」前进还真挚地回答：「对於我而言…别的爱情是没有的…」、「你对我来说，不是选择是命运！」
Andy问节目组：「这（影片）是从哪里拿来的？」原来是节目组在现场亲自制作的～这么厉害又引发大爆笑的影片，也让网友们纷纷回应：「节目组里面根本有自己人啊～神话创造满天下！」
（图片来源：KBS《两天一夜》）
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