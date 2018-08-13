《Running Man》李光洙果然逃不開BLACKPINK Jennie的撒嬌啊，即使被「戲耍」也心甘情願

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「人間香奈兒」BLACKPINK成員Jennie又一次做客《Running Man》，再次輕鬆撩撥李光洙心弦。

上一次亮相《Running Man》時Jennie就憑一首三行詩讓李光洙直接跪倒，這一次Jennie又作詩一首，撒嬌火力大升級。 Jennie用「李光洙」的名字作詩道：

李：既然已經這樣了

光：光洙哥哥

洙：週三有時間嗎？

大膽向李光洙「告白」，聽得李光洙喜逐顏開，大呼：「我週三完全空閒。 」在一旁看不下去的劉在錫「好心」提醒Jennie，說：「週三我們要錄影，Jennie這一切都是開玩笑。 」Jennie回答：「我週三要去日本演出，沒有時間啊。 」

Jennie真的十分喜愛《Running Man》，甚至還通過自己的IG公開了參加錄製時的照片，身穿印有自己名牌的衣服。

「圖：《Running Man》」

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