《Running Man》李光洙果然逃不开BLACKPINK Jennie的撒娇啊，即使被「戏耍」也心甘情愿
综艺 2018年8月13日 星期一09:07 Rui
「人间香奈儿」BLACKPINK成员Jennie又一次做客《Running Man》，再次轻松撩拨李光洙心弦。
上一次亮相《Running Man》时Jennie就凭一首三行诗让李光洙直接跪倒，这一次Jennie又作诗一首，撒娇火力大升级。 Jennie用「李光洙」的名字作诗道：
李：既然已经这样了
光：光洙哥哥
洙：周三有时间吗？
大胆向李光洙「告白」，听得李光洙喜逐颜开，大呼：「我周三完全空闲。 」在一旁看不下去的刘在锡「好心」提醒Jennie，说：「周三我们要录影，Jennie这一切都是开玩笑。 」Jennie回答：「我周三要去日本演出，没有时间啊。 」
Jennie真的十分喜爱《Running Man》，甚至还通过自己的IG公开了参加录制时的照片，身穿印有自己名牌的衣服。
「图：《Running Man》」
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