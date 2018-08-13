【男團品牌評價】防彈少年團蟬聯三個月冠軍！前三名外名次大洗牌

這個月你最常在網路上關注哪組男團的動向呢？現在就一起來看看最新出爐的男團品牌評價榜單吧！
韓國企業評價研究所於 2018 年 7 月 10 日起至 2018 年 8 月 11 日間，針對韓國人民喜愛的男子團體搜集了 88,496,475 件數據，並就品牌參與、互動、媒體表現、社群價值⋯⋯等進行分析。結果自從 5 月發行正規三輯至今，防彈少年團已經成功蟬聯榜首 3 個月！
在盤踞美國告示牌主要榜單長達 11 週之際，防彈少年團最近也入圍了韓國的《大眾文化藝術獎》；隨著改版專輯〈Love Yourself 結 “Answer”〉在月底推出，想必接下來幾個月防彈少年團的存在感只會越來越火熱。
而第二名得主 Wanna One 最近雖然正忙著舉行世界巡迴演唱會，前幾天仍為了慶祝出道一週年而給粉絲準備了許多驚喜禮物。距離 Wanna One 預定的活動結束日期也只剩不到 200 天了，真的要好好珍惜這段時間呢！
引人注目的是，上個月位居第九的 SEVENTEEN 在帶著〈You Make My Day〉回歸後，這個月就以漲幅超過一倍的品牌指數打入了前三名。以「自製自作」的音樂和表演在每次回歸都大獲好評的他們，這次活動期間也連續三天征服音樂節目。
除此之外，這個月打入前十名的男團還有 EXO、BTOB、BIGBANG、SHINee、Pentagon、iKON 和 NCT。
（照片與影片來源：Big Hit Entertainment、Swing Entertainment、Pledis Entertainment）
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