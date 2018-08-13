【男团品牌评价】防弹少年团蝉联三个月冠军！前三名外名次大洗牌

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这个月你最常在网路上关注哪组男团的动向呢？现在就一起来看看最新出炉的男团品牌评价榜单吧！

韩国企业评价研究所於 2018 年 7 月 10 日起至 2018 年 8 月 11 日间，针对韩国人民喜爱的男子团体搜集了 88,496,475 件数据，并就品牌参与、互动、媒体表现、社群价值⋯⋯等进行分析。结果自从 5 月发行正规三辑至今，防弹少年团已经成功蝉联榜首 3 个月！

在盘踞美国告示牌主要榜单长达 11 周之际，防弹少年团最近也入围了韩国的《大众文化艺术奖》；随著改版专辑〈Love Yourself 结 “Answer”〉在月底推出，想必接下来几个月防弹少年团的存在感只会越来越火热。



而第二名得主 Wanna One 最近虽然正忙著举行世界巡回演唱会，前几天仍为了庆祝出道一周年而给粉丝准备了许多惊喜礼物。距离 Wanna One 预定的活动结束日期也只剩不到 200 天了，真的要好好珍惜这段时间呢！

引人注目的是，上个月位居第九的 SEVENTEEN 在带著〈You Make My Day〉回归后，这个月就以涨幅超过一倍的品牌指数打入了前三名。以「自制自作」的音乐和表演在每次回归都大获好评的他们，这次活动期间也连续三天征服音乐节目。



除此之外，这个月打入前十名的男团还有 EXO、BTOB、BIGBANG、SHINee、Pentagon、iKON 和 NCT。



（照片与影片来源：Big Hit Entertainment、Swing Entertainment、Pledis Entertainment）

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