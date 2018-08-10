《我的ID是江南美人》車銀優、林秀香酒後談話會是？粉紅羅曼史要開始了嗎？ 《雖然30但仍17》梁世宗「輕撫」申惠善既冷漠又溫柔，讓人難以抗拒啊～！ MAMAMOO 和 GFRIEND 再度聚首 唯二獲邀參加《2018 DMZ 和平演唱會》的偶像！ 【ME TOO運動】金吉德&曹在顯性侵事件「實為偽造」？！ 更多證人證言現身 《明堂》曹承佑X池晟X金成鈞X文彩元等7人7色海報&首波預告曝光！ 韓國經典音樂劇《搖滾芭比》台北場次即將起跑！ 要看他只有台北限定！ 姜鎬童父親今日凌晨去世！在海外拍攝《新西遊記5》的他，目前正在趕回韓國！ 會演也會唱～徐康俊這次的「AI機器人」角色真的令人超驚艷～！ EXID Hani、Weki Meki有情出演JTBC4《秘密姐姐》！預計下週五（17日）播出 宋承憲、鄭秀晶、李施彥主演新劇《Player》下月底首播！首版預告也公開啦～ 你有搶到嗎？B1A4 振永韓國首場粉絲見面會門票瞬間被秒殺！ 《與神同行 2》票房一路疾馳 蟬聯韓國預售冠軍兩週！ 又要提早出機場啦！機場限定：Baskin Robbins X Snoopy 新人演員與姜棟元撞臉？！側顏真的超級像啊～ 慶祝 Wanna One 朴志訓出道一週年 後援會「應援兼行善」為弱勢族群送上禮物！ Red Velvet舞台服被狂吐槽！韓粉：這是洗碗布嗎？ 超精美！ Red Velvet限量版專輯實物圖公開 5人5色都有不同的設計！ 孝琳帥氣紋身的背後竟然有這個大隱情？！ JR心願成真了！NU'EST JR & 白虎一起踏上《Battle Trip》的旅程 BTS專輯改版Comeback Trailer公開！猜到是他唱的了嗎？ 泫雅❤PENTAGON E'Dawn的那些甜蜜瞬間真是羨煞眾人~ 韓劇 火星生活라이프 온 마스 – 意識創造實相 f(x) Amber 美國活動新進展 與直播平台簽約週末現身《KCON LA》！ 臉紅的思春期正式進軍日本 首開演唱會連唱兩場！ 朴軫永、金希澈、趙權、梁耀燮、Jackson 他們對於「偶像戀愛」的想法是…？ 讓孔劉陪你逛美麗傢俱吧！親錄語音導覽介紹傢俱設計哲學 元斌8年不接戲要怎麼活？光算廣告身價就嚇死大家～ 金宇彬病中不忘祝賀友人新劇上映 近況：「頭髮長回來了」！

留言/評論