會演也會唱～徐康俊這次的「AI機器人」角色真的令人超驚艷～！

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2018年8月10日 星期五13:15 韓劇 MiJimin
真心覺得徐康俊演的機器人「南信Ⅲ」很成功，一起來聽聽他親自演唱的OST《You Are My Love》吧～！
KBS月火劇《你也是人類嗎》於本週二正式迎來大結局，徐康俊這次一人分飾兩角也大受好評，同時飾演PK集團的財閥三世「南信」，與AI機器人「南信Ⅲ」
，展現出了極大不同的表情變化，演技更加提升。 尤其是機器人「南信Ⅲ」真的是一舉一動都牽動著小編的心，雖然十項全能的他，卻擁有單純又善良的性格，渴望了解與關愛的心情，讓人相當疼惜。 這一次除了演技備受肯定外，徐康俊更親自獻唱的本劇的OST，這首《You Are My Love》描述了「南信Ⅲ」對女主角的一片心意，那份對愛情悸動而執著的心情，製作人更特別稱讚徐康俊不只會演戲，唱歌也很好聽，音色很棒，唱出了這首歌溫暖又真摯的情感。 VIDEO （片源：VEM）
▼網友 탄랜드TANLAND 自製中字：
VIDEO （圖自：官方網站）
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