会演也会唱～徐康俊这次的「AI机器人」角色真的令人超惊艳～！

会演也会唱～徐康俊这次的「AI机器人」角色真的令人超惊艳～！

韩剧   2018年8月10日   星期五13:15   MiJimin  

真心觉得徐康俊演的机器人「南信Ⅲ」很成功，一起来听听他亲自演唱的OST《You Are My Love》吧～！

KBS月火剧《你也是人类吗》於本周二正式迎来大结局，徐康俊这次一人分饰两角也大受好评，同时饰演PK集团的财阀三世「南信」，与AI机器人「南信Ⅲ」
，展现出了极大不同的表情变化，演技更加提升。

尤其是机器人「南信Ⅲ」真的是一举一动都牵动著小编的心，虽然十项全能的他，却拥有单纯又善良的性格，渴望了解与关爱的心情，让人相当疼惜。

这一次除了演技备受肯定外，徐康俊更亲自献唱的本剧的OST，这首《You Are My Love》描述了「南信Ⅲ」对女主角的一片心意，那份对爱情悸动而执著的心情，制作人更特别称赞徐康俊不只会演戏，唱歌也很好听，音色很棒，唱出了这首歌温暖又真挚的情感。

（片源：VEM）

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（图自：官方网站）

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