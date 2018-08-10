讓孔劉陪你逛美麗傢俱吧！親錄語音導覽介紹傢俱設計哲學

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代言接不完的孔劉，示範起家用產品總有讓人想和他一起生活的魅力。最近他不只為設計傢俱展拍宣傳片更錄製了語音導覽，這種組合實在太夢幻啦！

從今天（10 日）開始到 9 月 9 日間的上午 10 點至晚間 10 點間，iloom 將在大型購物中心 Starfield 高陽的專屬展場舉行設計傢俱展《iloom 為什麼？——有理由的設計》，打出「用數字設計」、「設計貼心」、「設計動作」以及「設計時間」四種概念，邀請民眾親身體驗為使用需求精打細算的每個角度和各種新型態傢俱設計。

而原先就擔任品牌代言人的孔劉，這次更為了特展親自錄製語音導覽內容，讓大家可以一邊聽著他沈穩溫柔的嗓音，一邊更深入地欣賞、瞭解每件傢俱的設計哲學。



特別的是，展覽現場還安排了有獎徵答活動，懂韓語的話別忘了認真聽孔劉介紹的內容，就有機會獲得小禮物哦！



（照片與影片來源：Soop Entertaiment、iloom）

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