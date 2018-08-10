让孔刘陪你逛美丽家俱吧！亲录语音导览介绍家俱设计哲学

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代言接不完的孔刘，示范起家用产品总有让人想和他一起生活的魅力。最近他不只为设计家俱展拍宣传片更录制了语音导览，这种组合实在太梦幻啦！

从今天（10 日）开始到 9 月 9 日间的上午 10 点至晚间 10 点间，iloom 将在大型购物中心 Starfield 高阳的专属展场举行设计家俱展《iloom 为什么？——有理由的设计》，打出「用数字设计」、「设计贴心」、「设计动作」以及「设计时间」四种概念，邀请民众亲身体验为使用需求精打细算的每个角度和各种新型态家俱设计。

而原先就担任品牌代言人的孔刘，这次更为了特展亲自录制语音导览内容，让大家可以一边听著他沈稳温柔的嗓音，一边更深入地欣赏、了解每件家俱的设计哲学。



特别的是，展览现场还安排了有奖徵答活动，懂韩语的话别忘了认真听孔刘介绍的内容，就有机会获得小礼物哦！



（照片与影片来源：Soop Entertaiment、iloom）

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