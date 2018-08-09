孝琳獻唱新劇《雖然30但仍17》OST，沙啞魅力音嗓唱出男女主角心聲～！
韓劇 2018年8月9日 星期四14:00 MiJimin
一開頭就好聽到起雞皮疙瘩…，不愧是孝琳啊～！！！PS：歌詞也很美～（想起梁世宗溫柔眼神與舉動，內心就一股暖流經過）
SBS熱播月火劇《雖然30但仍17》近期釋出第二波OST，由實力派唱匠孝琳為此劇獻唱了《Just Stay》，歌詞描述了男女主角情感上的變化，即使覺得痛苦，也希望對方留在自己身邊的心情。
孝琳沙啞的歌聲，讓這首歌曲從深情中，帶出了淡淡的憂傷，唱到「即使你並不愛我也沒關係，即使像那天一樣痛苦，也沒關係～！只要待在我身邊就好。」雖然官方用女主角來當單曲封面，但小編真心覺得這首歌，很完整的表達出了男主角的心情啊～！
女主角禹瑞麗（申惠善 飾）在17歲時，意外車禍昏迷不醒，結果再次醒來自己已經30歲了，在和大叔孔宇振（梁世宗 飾）相處過後，漸漸被他給吸引，兩人究竟何時能夠相認呢？希望孔宇振不要再自責啦～！看了好心疼～！！！
▼請參考網友 신나리 ShinNaLi 自製中文字幕：
（截圖自：1theK/官方劇照）
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