孝琳献唱新剧《虽然30但仍17》OST，沙哑魅力音嗓唱出男女主角心声～！
韩剧 2018年8月9日 星期四14:00 MiJimin
一开头就好听到起鸡皮疙瘩…，不愧是孝琳啊～！！！PS：歌词也很美～（想起梁世宗温柔眼神与举动，内心就一股暖流经过）
SBS热播月火剧《虽然30但仍17》近期释出第二波OST，由实力派唱匠孝琳为此剧献唱了《Just Stay》，歌词描述了男女主角情感上的变化，即使觉得痛苦，也希望对方留在自己身边的心情。
孝琳沙哑的歌声，让这首歌曲从深情中，带出了淡淡的忧伤，唱到「即使你并不爱我也没关系，即使像那天一样痛苦，也没关系～！只要待在我身边就好。」虽然官方用女主角来当单曲封面，但小编真心觉得这首歌，很完整的表达出了男主角的心情啊～！
女主角禹瑞丽（申惠善 饰）在17岁时，意外车祸昏迷不醒，结果再次醒来自己已经30岁了，在和大叔孔宇振（梁世宗 饰）相处过后，渐渐被他给吸引，两人究竟何时能够相认呢？希望孔宇振不要再自责啦～！看了好心疼～！！！
▼请参考网友 신나리 ShinNaLi 自制中文字幕：
（截图自：1theK/官方剧照）
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