又一部高顏值韓劇登場！《愛上變身情人》安宰賢、李多熙也確定出演！
韓劇 2018年8月6日 星期一13:55 MiJimin
繼男女主角李民基、徐玄振全新CP加盟後，安宰賢、李多熙也確定出演此劇啦～！真的是蠻期待的…，一起來看看主演們的「人物設定」吧～！
JTBC全新月火劇《愛上變身情人》（另譯：內在美／Beauty Inside）主演陣容正式公開，由李民基、徐玄振領銜主演，全新CP搭檔也讓粉絲們相當期待，而近日則確定了安宰賢、李多熙也確定出演，演員們也已經投入了拍攝工作。
此劇改編自2015年上映的同名愛情電影，講述每個月有七天會變換面貌的女主角，和有臉盲症的男主角之間，展開一系列獨特療癒的愛情故事。
▼徐玄振飾演的是每個月變臉一次的韓流巨星「韓世界」，是一位傳聞與謠言都相當多的麻煩製造者，同時也展現出多面貌的出眾演技，擁有「百變美人」的綽號；而她在特定期間可以「變換面貌」這項致命又獨特的能力，遇上了不知道是孽緣還是良緣的徐道材後，從此打開了通向秘密世界的大門。
▼李民基飾演航空公司人氣本部長「徐道材」，擁有帥氣外表、高挑的身材和聰明頭腦，受到老天爺眷顧的「完美男」，實際上卻患有臉盲症，為了隱藏自己的缺點，努力去記住別人的各種習慣、走路方式…等等舉止；然而在遇到韓世界之後，他的生活則發生了巨大的轉變。
▼安宰賢飾演擁有清澈心靈、狙擊女心的神父志願生 「柳恩浩」，性格給人如森林一般平靜的感覺，精緻秀氣的外貌，光是存在就給人相當治癒的效果，迷糊的個性也有著反轉的魅力，是唯一知道韓世界祕密的朋友，並在一旁守護著她。
▼李多熙飾演完美又高傲的「姜沙拉」，父母再婚後她成為了徐道材沒有血緣關系的妹妹，擁有美貌與智慧的她誓言要超越徐道材，同時她也注意到了韓世界的秘密，並結識了在她身邊的朋友柳恩浩，被他善良又單純的性格所吸引。
《愛上變身情人》由《又，吳海英》宋賢旭導演，與新人編劇林回音合作打造，預計接檔《Life》在下半年播出。
MiJimin@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究
相關新聞
留言/評論