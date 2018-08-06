又一部高颜值韩剧登场！《爱上变身情人》安宰贤、李多熙也确定出演！
韩剧 2018年8月6日 星期一13:55 MiJimin
继男女主角李民基、徐玄振全新CP加盟后，安宰贤、李多熙也确定出演此剧啦～！真的是蛮期待的…，一起来看看主演们的「人物设定」吧～！
JTBC全新月火剧《爱上变身情人》（另译：内在美／Beauty Inside）主演阵容正式公开，由李民基、徐玄振领衔主演，全新CP搭档也让粉丝们相当期待，而近日则确定了安宰贤、李多熙也确定出演，演员们也已经投入了拍摄工作。
此剧改编自2015年上映的同名爱情电影，讲述每个月有七天会变换面貌的女主角，和有脸盲症的男主角之间，展开一系列独特疗愈的爱情故事。
▼徐玄振饰演的是每个月变脸一次的韩流巨星「韩世界」，是一位传闻与谣言都相当多的麻烦制造者，同时也展现出多面貌的出众演技，拥有「百变美人」的绰号；而她在特定期间可以「变换面貌」这项致命又独特的能力，遇上了不知道是孽缘还是良缘的徐道材后，从此打开了通向秘密世界的大门。
▼李民基饰演航空公司人气本部长「徐道材」，拥有帅气外表、高挑的身材和聪明头脑，受到老天爷眷顾的「完美男」，实际上却患有脸盲症，为了隐藏自己的缺点，努力去记住别人的各种习惯、走路方式…等等举止；然而在遇到韩世界之后，他的生活则发生了巨大的转变。
▼安宰贤饰演拥有清澈心灵、狙击女心的神父志愿生 「柳恩浩」，性格给人如森林一般平静的感觉，精致秀气的外貌，光是存在就给人相当治愈的效果，迷糊的个性也有著反转的魅力，是唯一知道韩世界秘密的朋友，并在一旁守护著她。
▼李多熙饰演完美又高傲的「姜沙拉」，父母再婚后她成为了徐道材没有血缘关系的妹妹，拥有美貌与智慧的她誓言要超越徐道材，同时她也注意到了韩世界的秘密，并结识了在她身边的朋友柳恩浩，被他善良又单纯的性格所吸引。
《爱上变身情人》由《又，吴海英》宋贤旭导演，与新人编剧林回音合作打造，预计接档《Life》在下半年播出。
MiJimin@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究
相关新闻
留言/评论