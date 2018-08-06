看《認識的妻子》總讓你想起《Go Back夫婦》？盤點那些很像、但又不太像的場面！

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（有雷，慎入）《認識的妻子》也才播兩集而已，就繼續看下去吧～

由池晟、韓志旼主演的tvN水木劇（週三、四播出）《認識的妻子》，已於上週迎來首播。有網友在預告公開時，質疑該部作品與張娜拉、孫浩俊主演的KBS 2TV《Go Back夫婦》雷同。看完首播的你們，又覺得如何呢？



會覺得《認識的妻子》和《Go Back夫婦》雷同的網友，大概是因為男、女主角都處於婚姻倦怠期、被現實壓的喘不過氣，夫妻倆還育有孩子，並且加上「穿越題材」。小編覺得可以再追加一個…兩位女主角都是童顏美女！（笑）

這兩部作品都深刻地描寫現代夫妻的相處模式和困境。在現代社會中，夫妻倆都相當忙碌，但也常常忘記，他們都是為了家庭、為了孩子。因為沒有時間好好溝通，造成兩人之間的嫌隙越來越大。

《認識的妻子》：友珍（韓志旼 飾）育兒、工作兩頭燒，加上發現自己的母親可能有失智症，心情當然非常鬱悶。看到柱赫（池晟 飾）偷偷買了新的遊戲機，十分不諒解，友珍一氣之下，把遊戲機拿去浴室泡水。看到這個情況的柱赫，一直以來都試著理解友珍的他，終於也忍不住了。他要友珍閉嘴，也聽聽他講的。遊戲機是他將錢一點一點攢下來、買下來的，這是他希望獲得「度過今天也能挺過明天」的力量，所做的努力。難道是沒有給友珍生活費嗎？不只友珍辛苦，自己也很辛苦啊！



《Go Back夫婦》：珍珠（張娜拉 飾）為全職主婦，在家育兒，丈夫半島（孫浩俊 飾）扛起家中生計。半島在外必須討好上司，甚至只記得上司的結婚紀念日，完全忘記他和珍珠也是在那天結婚的。珍珠於是把半島視為生命的「業務紀錄本」丟進水裡，半島的工作頻頻失誤…半島又在處理上司的小三問題，臉也被打傷了。不想讓珍珠看到臉上的傷，半島發短信說今晚不回家，事實上他在下雨天的夜裡，待在自己的車上；而珍珠無意發現汽車旅館消費記錄，加上半島和上司的小三拉手的畫面，以及時機不對的短信，珍珠打電話質問半島，而委屈的半島也十分沮喪，都在氣頭上的他們說要和彼此離婚。

《認識的妻子》：柱赫偶然得到一個機會，能夠回到過去，甚至是改變未來。他回到2006年，與初戀惠媛（姜漢娜 飾）結婚。而原本應該和他結婚的友珍，與之前「黃臉婆」形象不同，看起來既獨立又有朝氣。柱赫是一個人穿越回到過去的，只有他自己知道之前都發生了什麼。當然，因為柱赫的選擇，他與友珍的兩位孩子也沒有出現了。



《Go Back夫婦》：珍珠和半島則是一起穿越回到大學時代，所以他們都保有先前的記憶，當然還有最掛念的兒子。在重溫大學生活的同時，珍珠和媽媽度過一段珍貴的母女時光，更與半島找回當初心動的感覺，了解彼此是「生命中不可或缺的存在」。

《認識的妻子》在播出第一集時，網上出現不少：「這不是池晟版的《Go Back夫婦》嗎？」但第二集播出以後，網友們又表示：「和《Go Back夫婦》不一樣！」在第三集預告中，和初戀結婚的柱赫與友珍「重逢」。

對於柱赫而言，友珍是熟悉到不能再熟悉的女人，但對於友珍而言，柱赫大概是一面之緣、曾在公車上見過面、還不幫她作證有色狼的男大生吧！也因為柱赫改寫歷史，自己的妹妹和自己的大學朋友結婚了。而和柱赫一起進入職場兼朋友的鐘厚（張勝祖 飾），在預告中「偷看」了友珍，莫非是鐘厚對友珍產生心動的感覺？雖然「擺脫」了友珍，但柱赫要面對更多不一樣的發展，他將如何度過這段「奇幻之旅」呢？

所以，劃一下重點：《認識的妻子》只有男主角自己穿越回去，並且改寫自己和周遭人們的經歷；而《Go Back夫婦》是男、女主角一起穿越回去，而且因為已經完結，可以看到這部作品更側重親情之間的描寫，但《認識的妻子》才播出兩集，當然還不曉得之後的走向。所以，小編還是會繼續追下去的～

（圖片、影片來源：tvN《認識的妻子》、KBS 2TV《Go Back夫婦》）

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